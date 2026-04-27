Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne Salle Romane Vézelay
Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne Salle Romane Vézelay samedi 27 juin 2026.
Vézelay
Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne
Salle Romane 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle théâtral et musical. .
Salle Romane 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 24 62 accueil@vezelay.fr
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English : Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne
L’événement Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne Vézelay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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