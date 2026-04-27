Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne Salle Romane Vézelay

Vézelay

Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne

Salle Romane 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle théâtral et musical. .

Salle Romane 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 24 62 accueil@vezelay.fr

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English : Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne

L’événement Théâtre de l’impossible Sévigné Bussy-Rabutin, les cousins de Bourgogne Vézelay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay