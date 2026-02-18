Entre nous soit dit la veillée Cité de la Voix Vézelay

Entre nous soit dit la veillée

Depuis 2021, à l’invitation de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, Justin Bonnet réunit musiciens et chanteurs autour du spectacle Entre nous soit dit, inspiré du livre de Jean-Pierre Renault, auteur et conteur morvandiau.

À l’occasion de la fête de la musique, l’équipe vous propose une veillée conviviale et participative, comme une grande auberge espagnole de l’oralité chansons, musiques à danser, histoires, poésies, anecdotes…

Venez écouter, chanter, raconter, danser, ou simplement partager un bon moment !

Distribution

Aline Pilon vielle à roue

Lorraine Brosse violoncelle

Maxime Echardour percussions

Vincent Belin cornemuses et chant

Justin Bonnet clarinettes et chant

Morgane Bouchard médiatrice de l’oralité, Maison du patrimoine oral de Bourgogne .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

