Entre nous soit dit la veillée Cité de la Voix Vézelay

Cité de la Voix 4 Rue de l'Hôpital Vézelay Yonne
2026-06-19 20:00:00
2026-06-19
Depuis 2021, à l’invitation de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, Justin Bonnet réunit musiciens et chanteurs autour du spectacle Entre nous soit dit, inspiré du livre de Jean-Pierre Renault, auteur et conteur morvandiau.
À l’occasion de la fête de la musique, l’équipe vous propose une veillée conviviale et participative, comme une grande auberge espagnole de l’oralité chansons, musiques à danser, histoires, poésies, anecdotes…
Venez écouter, chanter, raconter, danser, ou simplement partager un bon moment !
Distribution
Aline Pilon vielle à roue
Lorraine Brosse violoncelle
Maxime Echardour percussions
Vincent Belin cornemuses et chant
Justin Bonnet clarinettes et chant
Morgane Bouchard médiatrice de l’oralité, Maison du patrimoine oral de Bourgogne .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
