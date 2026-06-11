L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano Vézelay
L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano Vézelay mardi 7 juillet 2026.
Vézelay
L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano
12 Route de l’Étang Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Récital de piano: Brahms, Chopin, Fauré. Mirabel Pitté au piano .
12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 57 38 61 musetmont@aol.com
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English : L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano
L’événement L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano Vézelay a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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