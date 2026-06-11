L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano Vézelay mardi 7 juillet 2026.

Vézelay

L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano

12 Route de l’Étang Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Récital de piano: Brahms, Chopin, Fauré. Mirabel Pitté au piano .

12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 57 38 61 musetmont@aol.com

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English : L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano

L’événement L’heure musicale du 12 Vézelay: récital de piano Vézelay a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay