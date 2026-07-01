UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vézelay

Ligne de force Vézelay

lundi 13 juillet 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle gothique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Ligne de force

Salle gothique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Exposition d’œuvres grand format en techniques mixtes de Stanley Rose.   .

Salle gothique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ligne de force

L’événement Ligne de force Vézelay a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Vézelay (Yonne)