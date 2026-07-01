Informations pratiques

Vézelay

Ligne de force

Salle gothique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Exposition d’œuvres grand format en techniques mixtes de Stanley Rose. .

Salle gothique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ligne de force

L’événement Ligne de force Vézelay a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay