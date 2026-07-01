AGENDA · Vézelay
Ligne de force Vézelay
lundi 13 juillet 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Ligne de force
Salle gothique Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition d’œuvres grand format en techniques mixtes de Stanley Rose. .
Salle gothique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ligne de force
L’événement Ligne de force Vézelay a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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