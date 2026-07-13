Entomologie appliquée Parc du Grand Blottereau Nantes
mercredi 26 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 17:30
Gratuit : non Tout public
Découvrez les petites bêtes qui arpentent le Parc du Grand Blottereau, grâce à plusieurs diagnostics scientifiques réalisés par Cécile Plantive dans les parcs et jardins nantais. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau
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