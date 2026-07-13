Entomologie appliquée Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 17:30

Gratuit : non Tout public

Découvrez les petites bêtes qui arpentent le Parc du Grand Blottereau, grâce à plusieurs diagnostics scientifiques réalisés par Cécile Plantive dans les parcs et jardins nantais. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau



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