UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Entomologie appliquée Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 26 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Entomologie appliquée Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 17:30
Gratuit : non  Tout public 

Découvrez les petites bêtes qui arpentent le Parc du Grand Blottereau, grâce à plusieurs diagnostics scientifiques réalisés par Cécile Plantive dans les parcs et jardins nantais. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau


Afficher la carte du lieu Parc du Grand Blottereau et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)