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ENTRE CHIENS ET LOUVES CIRQUE LE ROUX Théâtre de l’Archipel Perpignan

samedi 22 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan

ENTRE CHIENS ET LOUVES CIRQUE LE ROUX Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de l'Archipel
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 35 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

ENTRE CHIENS ET LOUVES CIRQUE LE ROUX

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 35

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-05-22 18:00:00
fin : 2027-05-23 18:00:00

Date(s) :
2027-05-22 2027-05-23

Au Théâtre de l’Archipel Le Grenat La signature du Cirque Le Roux est identifiable entre toutes des spectacles narratifs et cinématographiques d’une troublante beauté, auxquels se mêle une extrême virtuosité acrobatique.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: Cirque Le Roux’s signature style is instantly recognizable: narrative, cinematic performances of haunting beauty, interwoven with extreme acrobatic virtuosity.

L’événement ENTRE CHIENS ET LOUVES CIRQUE LE ROUX Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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