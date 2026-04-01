Étel

Entre ciel et dunes observons les oiseaux du Pradic à la barre d’Etel

Plage du Pradic Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Le site entre le Pradic et la barre d’Etel est un lieu de quiétude et/ou d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux hivernants. Écoutons quelques sons caractéristiques du littoral en hiver et apprenons à mieux les observer.

Partez à la découverte de ce patrimoine ornithologique d’exception, et en chemin, découvrez la flore particulière du site !

Tarif 4,5 € plus de 12ans.

Inscription 06 70 89 59 80 ; animation@gavres-quiberon.fr .

Plage du Pradic Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 70 89 59 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Entre ciel et dunes observons les oiseaux du Pradic à la barre d’Etel Étel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon