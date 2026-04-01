Entre ciel et dunes observons les oiseaux du Pradic à la barre d’Etel Étel
Entre ciel et dunes observons les oiseaux du Pradic à la barre d’Etel Étel lundi 20 avril 2026.
Étel
Entre ciel et dunes observons les oiseaux du Pradic à la barre d’Etel
Plage du Pradic Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Le site entre le Pradic et la barre d’Etel est un lieu de quiétude et/ou d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux hivernants. Écoutons quelques sons caractéristiques du littoral en hiver et apprenons à mieux les observer.
Partez à la découverte de ce patrimoine ornithologique d’exception, et en chemin, découvrez la flore particulière du site !
Tarif 4,5 € plus de 12ans.
Inscription 06 70 89 59 80 ; animation@gavres-quiberon.fr .
Plage du Pradic Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 70 89 59 80
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English :
L’événement Entre ciel et dunes observons les oiseaux du Pradic à la barre d’Etel Étel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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