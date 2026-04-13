Le Grand Déballage à ETEL Étel
Le Grand Déballage à ETEL Étel jeudi 14 mai 2026.
Étel
Le Grand Déballage à ETEL
Rue Leclerc et rue de la Libération Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14 18:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Quand vous aurez parcouru le Grand Déballage dans les rues d’Etel avec buvette et restauration, vous pourrez vous promener en découvrant son port, ses terrasses et bien sûr la Barre d’Etel. .
Rue Leclerc et rue de la Libération Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 18 44 07 23
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L’événement Le Grand Déballage à ETEL Étel a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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