Entre ciel et terre musique chorale de six siècles Place de la Comédie Metz

Metz

Entre ciel et terre musique chorale de six siècles

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Sous le titre Entre ciel et terre , le chœur de garçons collegium iuvenum Stuttgart, sous la direction de Sebastian Kunz, vous invite à un concert choral varié. Le programme couvre six siècles de musique chorale, de la Renaissance à nos jours, et associe des œuvres sacrées et profanes pour un voyage sonore entre contemplation, observation de la nature et humour musical.Le public peut s’attendre à une sélection variée de musique chorale qui donne vie aux différents langages sonores et formes d’expression de leur époque. Des espaces sonores méditatifs, des images poétiques de la nature et des miniatures musicales ludiques s’alternent et montrent toute la gamme de la littérature pour chœur a capella, chœur d’hommes et chœur avec orgue.Tout public

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Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Under the title Between Heaven and Earth , the collegium iuvenum Stuttgart boys’ choir, under the direction of Sebastian Kunz, invites you to a varied choral concert. The program covers six centuries of choral music, from the Renaissance to the present day, and combines sacred and secular works for a sonic journey between contemplation, observation of nature and musical humor.audiences can expect a varied selection of choral music that brings to life the different sound languages and forms of expression of their time. Meditative soundscapes, poetic images of nature and playful musical miniatures alternate, showcasing the full range of literature for a capella choir, male choir and choir with organ.

L’événement Entre ciel et terre musique chorale de six siècles Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ