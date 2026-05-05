ENTRE L’ÉTANG DE THAU ET SÈTE VISITES ET DÉGUSTATION AVEC TERRA IMMERS’ Montpellier

Montpellier

ENTRE L’ÉTANG DE THAU ET SÈTE VISITES ET DÉGUSTATION AVEC TERRA IMMERS’

25 Rue du Grand Saint-Jean Montpellier Hérault

Tarif : 99 – 99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-20

Embarquez pour une journée en immersion totale autour de l’étang de Thau, à la découverte des savoir-faire locaux.

Nous vous proposons de découvrir l’étang de Thau, au départ de Montpellier, dans un minibus, avec un petit groupe de 8 personnes maximum.

Embarquez pour une journée en immersion totale autour de l’étang de Thau, à la découverte des savoir-faire locaux.

Nous vous proposons de découvrir l’étang de Thau, au départ de Montpellier, dans un minibus, avec un petit groupe de 8 personnes maximum.

PROGRAMME

– Notre journée démarre à Bouzigues, joli et paisible village, capitale de l’huître où nous partirons en bateau sur l’étang afin de découvrir ses secrets et s’approcher des parcs à huitres et moules afin de comprendre comment celles-ci sont produites.

– Après cette mise en bouche, nous irons justement déguster les produits de la mer fraichement sortis de l’étang dans un restaurant de producteur pour un moment hors du temps avec une magnifique vue.

– Nous reprendrons ensuite la route pour aller de l’autre côté de l’étang, à Sète, cité maritime de caractère où nous découvrirons ses canaux, des bateaux traditionnels en bois et son atmosphère portuaire très authentique.

– Nous terminerons la journée par le clou du spectacle, avec la visite de la criée aux poissons du port de pêche de Sète. Vous pourrez ainsi assister au retour des chalutiers et de leur pêche du jour, que vous verrez transiter vers la salle des ventes où vous découvrirez le fonctionnement des achats aux enchères par les professionnels, poissonniers et restaurateurs.

Éléments inclus

– Transport en minibus aller/retour au départ de Montpellier

– Ticket d’accès au bateau avec ballade commentée sur l’étang

– Repas complet de spécialités avec une boisson et un café

– Visite guidée de la Criée avec observation de la vente en direct de la pêche du jour

Éléments non inclus

– Pourboires pour les guides

Les horaires sont de 10h à 18h en juin et septembre, 10h-19h en juillet et août.

Lieu de rdv 25 rue du Grand Saint-Jean, 34000 MONTPELLIER .

25 Rue du Grand Saint-Jean Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ENTRE L’ÉTANG DE THAU ET SÈTE VISITES ET DÉGUSTATION AVEC TERRA IMMERS’

Embark on a day of total immersion around the Etang de Thau, discovering local know-how.

We suggest you discover the Etang de Thau, departing from Montpellier, in a minibus, with a small group of 8 people maximum.

L’événement ENTRE L’ÉTANG DE THAU ET SÈTE VISITES ET DÉGUSTATION AVEC TERRA IMMERS’ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER