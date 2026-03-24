Entre Pierres et Nature, Balade nocturne à Chambray Route de Chambray Gouville Mesnils-sur-Iton

Entre Pierres et Nature, Balade nocturne à Chambray

Route de Chambray Gouville Chateau de Chambray Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Redécouvrez le Domaine de Chambray… à la lueur des torches !

Vivez une expérience unique en explorant le patrimoine historique et naturel exceptionnel du Domaine comme jamais auparavant. Entre la splendeur du château, la glacière, les arbres bicentenaires et la présence discrète des chauves-souris et des chouettes, laissez-vous porter par l’ambiance d’une balade nocturne hors du temps. .

Route de Chambray Gouville Chateau de Chambray Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie +33 2 32 35 61 70 legta.damville@educagri.fr

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English : Entre Pierres et Nature, Balade nocturne à Chambray

L’événement Entre Pierres et Nature, Balade nocturne à Chambray Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure