Visite libre découverte du jardin potager, Domaine de Chambray, Mesnils-sur-Iton

Visite libre découverte du jardin potager 6 et 7 juin Domaine de Chambray Eure

3€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 - 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite libre

Domaine de Chambray Route de Chambray, Gouville, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Gouville Eure Normandie 06 40 29 77 32 https://educagri27.fr/index.php/le-cree/ https://www.instagram.com/jardin_potager_de_chambray/;https://www.facebook.com/cree.chambray.9/?locale=fr_FR Domaine construit aux XVe, XVIe, XVIIIe et XIXe siècles par la famille de Chambray comportant un château et ses dépendances, un potager et un vaste espace naturel avec forêt et rivière. Le jardin potager, d’une surface de 4400m² et clos de murs du 19ème siècle, accueille tous types de publics par des animations, visites ou ateliers culinaires pour faire découvrir des plantes aromatiques, fruits, légumes de variété courante, normande ou exotique et des fleurs. Parking de la cité BTS

Visite libre

©CREE Lycée de Chambray