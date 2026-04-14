Visite au Chocolatrium Michel Cluizel, CHOCOLATRIUM chocolaterie Michel Cluzel, Mesnils-sur-Iton

Visite au Chocolatrium Michel Cluizel 2 – 6 juin CHOCOLATRIUM chocolaterie Michel Cluzel Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le Chocolatrium Michel Cluizel est un lieu d’initiation au cacao et au chocolat. Grâce à une bande dessinée et une exposition d’objets insolites l’aventure passionnante du chocolat vous est retracée de la fève de cacao au chocolat d’exception.

Vous suivez les différentes étapes de fabrication du chocolat dans notre cinémathèque. Dans notre atelier, des professionnels élaborent devant vous des chocolats en reproduisant les gestes traditionnels de leur métier.

En fin de visite, une dégustation a lieu devant le laboratoire des chocolatiers.

damville@cluizel.com pour réserver votre visite

CHOCOLATRIUM chocolaterie Michel Cluzel Avenue de Conches 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Damville Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 35 20 75 »}] [{« link »: « mailto:damville@cluizel.com »}]

Le Chocolatrium Michel Cluizel est un lieu d’initiation au cacao et au chocolat. L’aventure passionnante du chocolat vous est retracée de la fève de cacao au chocolat d’exception.

DR