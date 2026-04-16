Goûter-calèche à Damville Place du Général de Gaulle Mesnils-sur-Iton
Goûter-calèche à Damville Place du Général de Gaulle Mesnils-sur-Iton samedi 23 mai 2026.
Mesnils-sur-Iton
Goûter-calèche à Damville
Place du Général de Gaulle Damville Mesnils-sur-Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La dernière balade gourmande fait arrêt à Damville. Vous apprendrez que l’hôtel de ville n’a pas toujours été la mairie et qu’il a son histoire bien à lui. Vous serez émerveillés par le gothique flamboyant de l’église Saint-Évroult. Et vous passerez devant l’emblématique halle au blé
Exceptionnellement ce jour-là, la Manufacture Cluizel vous propose une petite initiation à la dégustation du chocolat ! Réservée aux participants du goûter-calèche.
* Samedi 23 mai avec des départs de la place du Général de Gaulle à
– 10h30
– 11h30
– 14h30
– 15h30
– 16h30
Durée 40min.
Informations et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton) ou par téléphone au 02 32 32 17 17.
Autres goûter-calèche
– Samedi 2 mai à Rugles
– Samedi 9 mai à Tillières-sur-Avre.
– Samedi 16 mai à Breteuil. .
Place du Général de Gaulle Damville Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17
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English : Goûter-calèche à Damville
L’événement Goûter-calèche à Damville Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
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