Goûter-calèche à Damville Place du Général de Gaulle Mesnils-sur-Iton

Mesnils-sur-Iton

Goûter-calèche à Damville

Place du Général de Gaulle Damville Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La dernière balade gourmande fait arrêt à Damville. Vous apprendrez que l’hôtel de ville n’a pas toujours été la mairie et qu’il a son histoire bien à lui. Vous serez émerveillés par le gothique flamboyant de l’église Saint-Évroult. Et vous passerez devant l’emblématique halle au blé

Exceptionnellement ce jour-là, la Manufacture Cluizel vous propose une petite initiation à la dégustation du chocolat ! Réservée aux participants du goûter-calèche.

* Samedi 23 mai avec des départs de la place du Général de Gaulle à

– 10h30

– 11h30

– 14h30

– 15h30

– 16h30

Durée 40min.

Informations et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton) ou par téléphone au 02 32 32 17 17.

Autres goûter-calèche

– Samedi 2 mai à Rugles

– Samedi 9 mai à Tillières-sur-Avre.

– Samedi 16 mai à Breteuil. .

Place du Général de Gaulle Damville Mesnils-sur-Iton 27240 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17

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English : Goûter-calèche à Damville

L’événement Goûter-calèche à Damville Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure