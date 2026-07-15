Entretoiles – Festival tapis rouge, Cinéma CGR Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Entretoiles – Festival tapis rouge 7 – 20 octobre Cinéma CGR Chabran Var

de 5.90 € à 11.30 € la place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T17:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:30:00+02:00

Du 7 au 16 octobre, Entretoiles propose 6 films du festival de Cannes à visionner au CGR.

Présentés et animés par Abdoul, animateur de l’émission sur France 3 « Abdoul fait son cinéma » et journaliste au Festival de Cannes.

Vendredi 9 octobre à 20h20 : Soudan

Le 12 août 2026 en salle | 3h 15min | Drame

De Ryūsuke Hamaguchi | Avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki

Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”.

Samedi 10 octobre à 20h20 : Fjord

19 août 2026 en salle | 2h 26min | Drame

De Cristian Mungiu | Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc

Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause.

Dimanche 11 octobre

17h30 L’aventure rêvée

15 juillet 2026 en salle | 2h 44min | Drame

De Valeska Grisebach | Avec Yana Radeva, Syuleyman Alilov Letifov, Stoicho Kostadinov

À Svilengrad, une petite ville à la frontière bulgare, aux confins d’une Europe délaissée, Veska, archéologue, renoue avec Said, un ami d’enfance, dont la voiture vient d’être volée. En voulant l’aider, Veska glisse progressivement au coeur d’une société criminelle dont l’emprise règne sur la ville. Veska va devoir affronter ce monde à la fois trouble et dangereux.

20h30 apéritif offert par Entretoiles

21h Ulysse

17 juin 2026 en salle | 1h 37min | Comédie dramatique

De Laetitia Masson | Avec Élodie Bouchez, Alphonse Roberts, Stanislas Merhar

Alice, chercheuse en sociologie découvre qu’elle est enceinte. Vladimir, son mari, exulte. Ce sera un garçon ! Ils l’appelleront Ulysse. Sauf qu’à un an, Ulysse ne rentre pas dans les courbes. Trop petit, trop maigre. Les pédiatres s’interrogent et le verdict tombe : syndrome génétique. Ulysse ne sera pas comme les autres. Mais comment sera-t-il ? Mystère. Commence alors la très particulière odyssée d’Ulysse : marcher, parler, apprendre, comprendre, s’épanouir. Alice se lance dans l’aventure, déterminée à ce qu’Ulysse trouve sa place dans le monde.

Et deux films en ciné-club :

Les éléphants dans la brume

Les 7, 8, 12 et 13 octobre à 18h

De Abinash Bikram Shah avec Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmin Bishwokarma | Date de sortie le 23 septembre 2026 en salle | 1h 43min | Drame

Dans un village népalais niché au cœur d’une forêt peuplée d’éléphants sauvages vit une communauté kinnar aussi vénérée que crainte pour ses pouvoirs de bénédiction et de malédiction. Pirati, l’une des mères de la communauté, rêve de s’échapper avec l’homme qu’elle aime. Mais lorsqu’une de ses filles disparaît, elle se doit mener l’enquête et choisir entre son désir de liberté et ses responsabilités envers sa communauté.

Notre Salut

Les 14, 15, 16, 19 et 20 octobre

De Emmanuel Marre | Avec Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Harpo Guit

date de sortie le 30/09/2026 | 2h 33min | Drame, Historique

Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle administration l’opportunité de trouver enfin la place qu’il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d’auteur, Notre Salut, où il défend ses convictions patriotiques et ses méthodes d’ingénieur. Son credo : « gagner en efficacité » pour relever la France de la débâcle. Mais peut-être qu’Henri cherche avant tout à fuir sa propre débâcle…

Tarifs du Festival :

Film à l’unité : 5.90 € pour les membres Entretoiles / 7.80 € pour les membres club CGR

: 5.90 € pour les membres Entretoiles / 7.80 € pour les membres club CGR Pack 4 films : 20 € pour les membres Entretoiles / 27.60 € pour les membres club CGR

: 20 € pour les membres Entretoiles / 27.60 € pour les membres club CGR Tarif normal : 11.30 € la place

Cinéma CGR Chabran Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0 892 68 85 88 https://www.cgrcinemas.fr/cinema/w8330-cgr-draguignan-chabran/ [{« type »: « link », « value »: « https://entretoiles.e-monsite.com/ »}]

Festival tapis rouge