Entrez à l’Académie pour ses 300 ans, Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille · Marseille
Informations pratiques
Entrez à l’Académie pour ses 300 ans 19 et 20 septembre Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites très documentées du site, permettant de découvrir les différents espaces qui témoignent de l’histoire, du patrimoine et des activités du lieu. Le parcours comprend notamment la bibliothèque, la salle de réunion historique des Académiciens, les espaces dédiés aux archives ainsi que la salle muséale. Ces visites offrent l’occasion de revenir sur l’histoire du site, son évolution au fil du temps et les différentes fonctions qu’il a pu accueillir.
Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille 40 rue Adolphe Thiers 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « c.groliere@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 96 12 60 09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 67 77 15 89 »}]
Visites très documentées du site : bibliothèque, salle de réunion historique des Académiciens, archives, salle muséale.
©Cliché Gérard Detaille
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