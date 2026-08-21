ENTREZ DANS LA CHAMBRE NOIRE, Collégiale royale Sainte-Marthe, Tarascon

Informations pratiques

ENTREZ DANS LA CHAMBRE NOIRE 19 et 20 septembre Collégiale royale Sainte-Marthe Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous à la « cabane photo », au pied du clocher de l’église Sainte-Marthe, face au château.

Et si vous découvriez le château comme au temps des premiers photographes ? Pénétrez dans une chambre noire grandeur nature et laissez-vous surprendre par une image inversée, projetée uniquement grâce à la lumière : Une expérience fascinante qui vous fera remonter aux origines du procédé photographique. Vivez un moment culturel passionnant en famille !

Collégiale royale Sainte-Marthe Place de la Concorde, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr

Rendez-vous à la « cabane photo », au pied du clocher de l’église Sainte-Marthe, face au château.

©ville de Tarascon