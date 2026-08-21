ENTREZ DANS LA CHAMBRE NOIRE, Collégiale royale Sainte-Marthe, Tarascon
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale royale Sainte-Marthe · Tarascon
Informations pratiques
ENTREZ DANS LA CHAMBRE NOIRE 19 et 20 septembre Collégiale royale Sainte-Marthe Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Rendez-vous à la « cabane photo », au pied du clocher de l’église Sainte-Marthe, face au château.
Et si vous découvriez le château comme au temps des premiers photographes ? Pénétrez dans une chambre noire grandeur nature et laissez-vous surprendre par une image inversée, projetée uniquement grâce à la lumière : Une expérience fascinante qui vous fera remonter aux origines du procédé photographique. Vivez un moment culturel passionnant en famille !
Collégiale royale Sainte-Marthe Place de la Concorde, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr
Rendez-vous à la « cabane photo », au pied du clocher de l’église Sainte-Marthe, face au château.
©ville de Tarascon
À voir aussi à Tarascon (Bouches-du-Rhône)
- Karaoké avec Bruno à la Guinguette Tartarin Route de Vallabrègues Tarascon 21 août 2026
- Clairette Duo en Concert Route de Vallabrègues Tarascon 28 août 2026
- Le souffle Magique Tarascon 29 août 2026
- Exposition « Silence et bruit du monde », Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, Tarascon 19 septembre 2026
- La Galerie de la légendaire Tarasque vous dévoile ses secrets, Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, Tarascon 19 septembre 2026