Entrez dans la Chapelle de la Trinité, Chapelle de la Trinité, Lyon

Informations pratiques

Entrez dans la Chapelle de la Trinité 19 et 20 septembre Chapelle de la Trinité Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle sera ouverte à la visite samedi et dimanche de 10h à 18h, une occasion idéale pour découvrir son histoire et rencontrer l’équipe !

Perle de l’architecture baroque lyonnaise édifiée par les Jésuites au début du XVIIe siècle, la chapelle de la Trinité a longtemps été destinée au culte, à l’enseignement et à la musique. Désacralisée il y a cent ans, elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques en 1939 et restaurée magnifiquement à la fin des années 1990.

Elle est depuis une salle de concert à temps plein et fait peau neuve en 2024 avec La Trinité, nouvelle scène de musiques baroques et irrégulières, qui ouvre la chapelle comme un lieu « trois en un » :

Une maison baroque, ouverte à la diversité des acteurs de la filière et des publics d’aujourd’hui ;

Un laboratoire de nouvelles pratiques créatives, capable de réconcilier le goût de l’expérimentation et le plaisir de l’expérience sensible ;

Un lieu d’hospitalité culturelle au cœur du territoire métropolitain, où chacun peut se sentir chez soi et se réapproprier un patrimoine commun, musical comme architectural.

Chapelle de la Trinité 29 – 31 rue de la bourse 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 39 71 56 https://trinitelyon.com/ Perle de l’architecture baroque lyonnaise édifiée par les Jésuites au début du XVIIe siècle, la chapelle de la Trinité a longtemps été destinée au culte, à l’enseignement et à la musique. Désacralisée il y a cent ans, elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques en 1939 et restaurée magnifiquement à la fin des années 1990.

Elle est depuis une salle de concert à temps plein et fait peau neuve en 2024 avec La Trinité, nouvelle scène de musiques baroques et irrégulières, qui ouvre la chapelle comme un lieu « trois en un » :

– Une maison baroque, ouverte à la diversité des acteurs de la filière et des publics d’aujourd’hui ;

– Un laboratoire de nouvelles pratiques créatives, capable de réconcilier le goût de l’expérimentation et le plaisir de l’expérience sensible ;

– Un lieu d’hospitalité culturelle au cœur du territoire métropolitain, où chacun peut se sentir chez soi et se réapproprier un patrimoine commun, musical comme architectural. Accès uniquement les jours de concert ou d’événement.

Éco-mobilité

La chapelle est très bien desservie par le réseau TCL, à moins de cinq minutes à pied de l’arrêt Hôtel de Ville ou Cordeliers sur la ligne de métro A ou en bus (C3, C5, C9, C13, C14). Nombreux stationnements Vélo’v ou vélo à proximité.

En voiture

L’accès en voiture et le stationnement sont limités en centre-ville. Privilégiez les transports en commun avec les parcs Relais du réseau TCL ou rejoignez-nous à partir des parkings les plus proches : Cordeliers, Grôlée, Hôtel de Ville, Opéra.

Accessibilité

Les concerts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite dans la limite des places prévues à cet effet. Pour garantir les meilleures conditions d’accueil, nous vous remercions de nous contacter au moment de votre réservation.

La chapelle est ouverte au public 30 minutes avant les concerts.

La chapelle sera ouverte à la visite samedi et dimanche de 10h à 18h, une occasion idéale pour découvrir son histoire et rencontrer l’équipe !

© Studio Picabel