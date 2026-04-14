Entrez dans la ronde Villé
Entrez dans la ronde Villé vendredi 18 septembre 2026.
Villé
Entrez dans la ronde
Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Prise de contact
Mise en place des règles du jeu
Présentation de l’équipe .
Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est info.acjca@gmail.com
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English :
L’événement Entrez dans la ronde Villé a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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