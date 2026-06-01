Entrez dans les ateliers des archéologues et découvrez ce que révèlent terres, céramiques et fragments récoltés., Boulevard Gendebien 15-16, 7000 Mons, Mons

Entrez dans les ateliers des archéologues et découvrez ce que révèlent terres, céramiques et fragments récoltés. 12 – 14 juin Boulevard Gendebien 15-16, 7000 Mons Mons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

L’archéologie en coulisses dans les ateliers de l’AWaP

Les archéologues vous feront découvrir leur travail une fois les opérations sur terrain terminées. Deux ateliers permettront de répondre à une multitude de questions. Pourquoi les archéologues prélèvent-ils des échantillons de terre ? Qu’en font-ils ? Que découvre-t-on en les tamisant ? Quand l’archéologue passe-t-il la main à d’autres spécialistes, archéobotanistes, dendrochronologues, spécialistes des datations et archéozoologues ? Les opérations archéologiques livrent de grandes quantités de morceaux de céramique. Qu’en font les archéologues ? Pourquoi ces céramiques sont-elles précieuses pour les recherches scientifiques ? Pourquoi a-t-on besoin de spécialistes de la restauration ?

Ouverture : ven., sam. et dim. de 10h à 16h / Animations (tt public) : visite guidée avec démonstration Ce qui est cassé, n’est pas perdu et Ils sont fous ces archéologues !, ven., sam. et dim. à 10h, 11h30 et 14h (1h30, réservation obligatoire via www.awap.be).

Boulevard Gendebien 15-16, 7000 Mons Boulevard Gendebien 15-16, 7000 Mons Mons 7000 Faubourg du Parc Mons Hainaut [{« link »: « http://www.awap.be »}]

JEA

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