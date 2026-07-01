Entrez dans l’histoire en visitant le Musée du Catharisme de Mazamet, Musée du catharisme – Maison des mémoires, Mazamet

Informations pratiques

Entrez dans l’histoire en visitant le Musée du Catharisme de Mazamet 19 et 20 septembre Musée du catharisme – Maison des mémoires Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au 1er étage de la Maison des Mémoires, le Musée du Catharisme vous entraîne au XIIe siècle, sur les traces d’un christianisme dissident, appelé « catharisme », qui fut dénoncé et condamné comme une hérésie par la toute puissante Église romaine.

En déroulant le fil de l’histoire, vous découvrirez les réalités humaines de la foi cathare qui a marqué la société médiévale occitane pendant trois siècles. Suivez les bons hommes et bonnes femmes qui visitaient les croyants, bénissaient le pain et donnaient le consolament au mourant.

Grâce à des panneaux richement illustrés, aux copies de manuscrits, complétés par des vidéos et maquettes, la muséographie donne à chacun les clés pour comprendre la tragédie cathare.

Musée du catharisme – Maison des mémoires Rue des Casernes, 81200 Mazamet Mazamet 81200 Tarn Occitanie 05 63 61 56 56 http://www.maisondesmemoires.fr Au cœur de la montagne noire et du Pays Cathare, le musée du catharisme de Mazamet vous invite à partir sur les traces des hommes et des femmes cathares. Suivez le fil de l’histoire et partez à la découverte des croyances et des rituels cathares à travers un parcours muséographique richement illustré. 300 m² d’exposition, des photographies, des vidéos et des bandes sonores ainsi que la reconstitution d’un intérieur paysan complètent la visite. Découvrez également les maquettes de châteaux du Pays Cathare et l’exposition d’aquarelles « Châteaux du Pays Cathare ». Participez à un voyage au cœur du Moyen Âge pour comprendre la tragédie cathare ! Depuis Carcassonne, suivre la D118 direction Mazamet ; depuis Albi ou Béziers, suivre la D612. A Mazamet, suivre les indications « centre ville » puis « Maison des Mémoires / Office de Tourisme ». Parking gratuit à proximité immédiate.

Au 1er étage de la Maison des Mémoires, le Musée du Catharisme vous entraîne au XIIe siècle, sur les traces d’un christianisme dissident, appelé « catharisme », qui fut dénoncé et condamné comme une …

©musée du catharisme