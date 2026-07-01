Exposition : Le chemin des Bons Hommes, Musée du catharisme – Maison des mémoires, Mazamet

Informations pratiques

Exposition : Le chemin des Bons Hommes 19 et 20 septembre Musée du catharisme – Maison des mémoires Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition franco-catalane permettant de découvrir les chemins d’exil des bons hommes cathares, entre France et Catalogne, à travers les Pyrénées…

Musée du catharisme – Maison des mémoires Rue des Casernes, 81200 Mazamet Mazamet 81200 Tarn Occitanie 05 63 61 56 56 http://www.maisondesmemoires.fr Au cœur de la montagne noire et du Pays Cathare, le musée du catharisme de Mazamet vous invite à partir sur les traces des hommes et des femmes cathares. Suivez le fil de l’histoire et partez à la découverte des croyances et des rituels cathares à travers un parcours muséographique richement illustré. 300 m² d’exposition, des photographies, des vidéos et des bandes sonores ainsi que la reconstitution d’un intérieur paysan complètent la visite. Découvrez également les maquettes de châteaux du Pays Cathare et l’exposition d’aquarelles « Châteaux du Pays Cathare ». Participez à un voyage au cœur du Moyen Âge pour comprendre la tragédie cathare ! Depuis Carcassonne, suivre la D118 direction Mazamet ; depuis Albi ou Béziers, suivre la D612. A Mazamet, suivre les indications « centre ville » puis « Maison des Mémoires / Office de Tourisme ». Parking gratuit à proximité immédiate.

Exposition franco-catalane permettant de découvrir les chemins d’exil des bons hommes cathares, entre France et Catalogne, à travers les Pyrénées…

©Musée du catharisme