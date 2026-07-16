Exposition : le délainage, retour en images, Musée du catharisme – Maison des mémoires, Mazamet

Informations pratiques

Exposition : le délainage, retour en images 19 et 20 septembre Musée du catharisme – Maison des mémoires Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez une collection de dessins, aquarelles, fusains et autres œuvres qui vous entraîne dans l’histoire du délainage. À travers ces créations artistiques, plongez dans les techniques de cette industrie, découvrez les femmes et les hommes qui ont contribué à son essor et comprenez comment cette activité a façonné la prospérité et la renommée de Mazamet.

Musée du catharisme – Maison des mémoires Rue des Casernes, 81200 Mazamet Mazamet 81200 Tarn Occitanie 05 63 61 56 56 http://www.maisondesmemoires.fr Au cœur de la montagne noire et du Pays Cathare, le musée du catharisme de Mazamet vous invite à partir sur les traces des hommes et des femmes cathares. Suivez le fil de l’histoire et partez à la découverte des croyances et des rituels cathares à travers un parcours muséographique richement illustré. 300 m² d’exposition, des photographies, des vidéos et des bandes sonores ainsi que la reconstitution d’un intérieur paysan complètent la visite. Découvrez également les maquettes de châteaux du Pays Cathare et l’exposition d’aquarelles « Châteaux du Pays Cathare ». Participez à un voyage au cœur du Moyen Âge pour comprendre la tragédie cathare ! Depuis Carcassonne, suivre la D118 direction Mazamet ; depuis Albi ou Béziers, suivre la D612. A Mazamet, suivre les indications « centre ville » puis « Maison des Mémoires / Office de Tourisme ». Parking gratuit à proximité immédiate.

Découvrez une collection de dessins, aquarelles, fusains… qui vous entraine sur l’histoire du délainage, ses techhnbiques, les hommes et les femmes qui ont fait de cette industrie un succès et la…

©maison des mémoires de mazamet