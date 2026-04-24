La Jalabert 2026 24ème édition Rue Jean Assemat Mazamet

Mazamet

La Jalabert 2026 24ème édition

Rue Jean Assemat Palais des Congrés Pierre Baraillé Mazamet Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Jalabert est une des plus prisée parmi les cyclo-sportives du sud de la France, c’est la 24ème Édition; autant dire qu’elle est devenue une classique incontournable.

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Rue Jean Assemat Palais des Congrés Pierre Baraillé Mazamet 81200 Tarn Occitanie

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English :

the Jalabert is one of the most popular cyclo-sportives in the south of France, and now in its 24th year, it has become a classic not to be missed.

L’événement La Jalabert 2026 24ème édition Mazamet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet