La Jalabert 2026 24ème édition Rue Jean Assemat Mazamet
La Jalabert 2026 24ème édition Rue Jean Assemat Mazamet dimanche 20 septembre 2026.
Mazamet
La Jalabert 2026 24ème édition
Rue Jean Assemat Palais des Congrés Pierre Baraillé Mazamet Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Jalabert est une des plus prisée parmi les cyclo-sportives du sud de la France, c’est la 24ème Édition; autant dire qu’elle est devenue une classique incontournable.
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Rue Jean Assemat Palais des Congrés Pierre Baraillé Mazamet 81200 Tarn Occitanie
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English :
the Jalabert is one of the most popular cyclo-sportives in the south of France, and now in its 24th year, it has become a classic not to be missed.
L’événement La Jalabert 2026 24ème édition Mazamet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet
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