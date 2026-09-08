Envers du décor, Palais des beaux arts, Lille

Informations pratiques

Envers du décor Jeudi 24 septembre, 17h30 Palais des beaux arts Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:30:00+02:00

Gigapixels, modélisations 3D, vidéo mapping… Grâce à l’émergence de nouvelles technologies d’exploration et de médiation des œuvres d’art, l’expérience de visite du musée s’est considérablement transformée. Animée par Amandine Jeanson, chargée de projets numériques, suivez cette visite interactive qui vous révèlera bien des secrets…

Palais des beaux arts place de la république Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/pba-ateliers-visites/3875 »}]

Du pigment au pixel, les nouvelles technologies au service de l’œuvre d’art

AJ – PBA