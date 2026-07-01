(En)vers nos pères, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

(En)vers nos pères Vendredi 9 avril 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 8 € à 14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T20:00:00+02:00 – 2027-04-09T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-09T20:00:00+02:00 – 2027-04-09T21:00:00+02:00

Entourés du public, sur une scène intime, deux artistes de cirque se portent, s’écoutent, se risquent. Entre cirque et théâtre, le spectacle tisse un dialogue intime et universel autour de la figure paternelle, de la transmission et de ses failles. Un spectacle puissant et lumineux, qui ouvre un chemin vers d’autres façons d’aimer, de transmettre et de se construire.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/147-En-vers-nos-peres »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Avec (En)vers nos pères, la Compagnie Allégorie explore, au plus près des corps, ce que signifie devenir père — et tenter de le devenir autrement. cirque duo d’équilibristes

David Guillermin