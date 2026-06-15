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Envolez-vous ! Montargis

Envolez-vous ! Montargis

Envolez-vous ! Montargis samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montargis

Envolez-vous !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 11:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Envolez-vous !
Après avoir cherché des créatures qui voyagent dans les airs, vous fabriquerez, avec votre enfant, un cerf-volant pour l’été.
Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans.   .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

Take flight!

L’événement Envolez-vous ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT MONTARGIS

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