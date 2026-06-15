Envolez-vous ! Montargis
Envolez-vous ! Montargis samedi 11 juillet 2026.
Montargis
Envolez-vous !
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 11:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Envolez-vous !
Après avoir cherché des créatures qui voyagent dans les airs, vous fabriquerez, avec votre enfant, un cerf-volant pour l’été.
Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans. .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
Take flight!
L’événement Envolez-vous ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT MONTARGIS
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