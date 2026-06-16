Montargis

Un paysage imaginaire

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Un paysage imaginaire

Après avoir observé quelques tableaux, vous imaginerez un paysage en lui donnant de la profondeur grâce aux techniques du papier découpé et du pop-up. 6 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

An Imaginary Landscape

L’événement Un paysage imaginaire Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS