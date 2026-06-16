Un paysage imaginaire Montargis
Un paysage imaginaire Montargis dimanche 26 juillet 2026.
Montargis
Un paysage imaginaire
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Un paysage imaginaire
Après avoir observé quelques tableaux, vous imaginerez un paysage en lui donnant de la profondeur grâce aux techniques du papier découpé et du pop-up. 6 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
An Imaginary Landscape
L’événement Un paysage imaginaire Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS
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