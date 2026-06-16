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Un paysage imaginaire Montargis

Un paysage imaginaire Montargis

Un paysage imaginaire Montargis dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Montargis

Un paysage imaginaire

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Un paysage imaginaire
Après avoir observé quelques tableaux, vous imaginerez un paysage en lui donnant de la profondeur grâce aux techniques du papier découpé et du pop-up. 6  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

An Imaginary Landscape

L’événement Un paysage imaginaire Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS

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