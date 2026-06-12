Enzo Reads Merci la RH ! Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Enzo Reads Merci la RH ! Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 19 février 2027.
Marseille 6e Arrondissement
Enzo Reads Merci la RH !
Vendredi 19 février 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 19:30:00
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Enzo Reads au théâtre l’Art Dû pour son spectacle Merci la RH !
Créateur de contenu suivi par des centaines de milliers de personnes, Enzo Reads s’est fait licencier par sa RH à cause de ses vidéos.
Une histoire absurde qui devient le point de départ de son premier spectacle.
Sur scène, il incarne un personnage un peu aigri, vite exaspéré par les absurdités de la vie moderne.
Entre angoisses, réseaux sociaux et frustrations du quotidien ça l’a soulé. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr
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English :
Enzo Reads at the Art Dû theater for his show Merci la RH !
L’événement Enzo Reads Merci la RH ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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