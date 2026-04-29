Épidémie de danse en espace public : Fièvre de la Cie Point Bart Parc de Choisy PARIS
Épidémie de danse en espace public : Fièvre de la Cie Point Bart Parc de Choisy PARIS vendredi 19 juin 2026.
1h • tout public • gratuit en espace public
Ils dansent sans fin, jusqu’à l’épuisement. Strasbourg, 1518 : la fièvre
dansante s’empare de la ville. Inspirée par cette étrange épidémie
historique, Clémentine Bart poursuit sa recherche sur l’endurance
physique et la puissance du collectif. Pour son deuxième spectacle, elle
compose avec Fièvre une pièce vibrante, brûlante, où six danseurs se
laissent emporter par une excitation continue, une pulsation
commune, presque insensée.
Ensemble, les danseur.euses s’organisent, chutent, se
relèvent, se soutiennent, s’épuisent, se fondent les un.es dans les
autres. L’individu se dissout dans l’élan du groupe, la beauté naît dans
le chaos partagé.
LA COMPAGNIE
La Compagnie Point Bart est fondée en 2024 par la danseuse et
chorégraphe Clémentine Bart. Elle imagine et crée des spectacles
chorégraphiques ancrés dans le réel.
Dès sa première pièce, Eddy,
elle affirme un engagement artistique clair : faire parler les corps
pour raconter le monde. Aborder la réalité avec poésie, en adoucir la
brutalité sans jamais l’effacer. Clémentine conçoit ses projets hors des
sentiers battus, en extérieur, dans des lieux atypiques. Elle crée en
marchant, en roulant, en avançant. Plus de 3000 km à vélo à travers
l’Europe ont nourri sa démarche artistique : explorer les limites du
corps, écouter les territoires, recueillir les récits.
Le travail de
la compagnie interroge les frontières physiques et mentales du corps.
Avec Fièvre, sa deuxième création, cette recherche se poursuit, en
plongeant au cœur d’autres formes de résistance.
Une pièce vibrante, une pulsation commune, insensée. Un rituel physique et brûlant, où l’urgence du mouvement devient un cri et où le public finit aussi sur la piste de danse.
Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
gratuit
- Vendredi 19 juin : RDV Place de la République – SUPER ALERTE : vérifier le RDV le matin-même sur www.2r2c.coop
- Samedi 20 juin : RDV Parc de Choisy, Paris 13
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/fi%C3%A8vre-cie-point-bart +33146223371 reservation@2r2c.coop
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