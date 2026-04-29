Épidémie de danse en espace public : Fièvre de la Cie Point Bart Parc de Choisy PARIS

1h • tout public • gratuit en espace public

Ils dansent sans fin, jusqu’à l’épuisement. Strasbourg, 1518 : la fièvre

dansante s’empare de la ville. Inspirée par cette étrange épidémie

historique, Clémentine Bart poursuit sa recherche sur l’endurance

physique et la puissance du collectif. Pour son deuxième spectacle, elle

compose avec Fièvre une pièce vibrante, brûlante, où six danseurs se

laissent emporter par une excitation continue, une pulsation

commune, presque insensée.

Ensemble, les danseur.euses s’organisent, chutent, se

relèvent, se soutiennent, s’épuisent, se fondent les un.es dans les

autres. L’individu se dissout dans l’élan du groupe, la beauté naît dans

le chaos partagé.

VOIR LA PROGRAMMATION

LA COMPAGNIE La Compagnie Point Bart est fondée en 2024 par la danseuse et

chorégraphe Clémentine Bart. Elle imagine et crée des spectacles

chorégraphiques ancrés dans le réel.

Dès sa première pièce, Eddy,

elle affirme un engagement artistique clair : faire parler les corps

pour raconter le monde. Aborder la réalité avec poésie, en adoucir la

brutalité sans jamais l’effacer. Clémentine conçoit ses projets hors des

sentiers battus, en extérieur, dans des lieux atypiques. Elle crée en

marchant, en roulant, en avançant. Plus de 3000 km à vélo à travers

l’Europe ont nourri sa démarche artistique : explorer les limites du

corps, écouter les territoires, recueillir les récits.

Le travail de

la compagnie interroge les frontières physiques et mentales du corps.

Avec Fièvre, sa deuxième création, cette recherche se poursuit, en

plongeant au cœur d’autres formes de résistance.

Une pièce vibrante, une pulsation commune, insensée. Un rituel physique et brûlant, où l’urgence du mouvement devient un cri et où le public finit aussi sur la piste de danse.

Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

gratuit

Vendredi 19 juin : RDV Place de la République – SUPER ALERTE : vérifier le RDV le matin-même sur www.2r2c.coop

vérifier le RDV le matin-même sur Samedi 20 juin : RDV Parc de Choisy, Paris 13

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/fi%C3%A8vre-cie-point-bart +33146223371 reservation@2r2c.coop



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