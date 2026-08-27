Épluchage de saisons Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

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Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com/



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