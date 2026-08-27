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Épluchage de saisons Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 17:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
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Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com/
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