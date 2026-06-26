Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Equitation Tournée des As

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-22

Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2026

Poney et Club

La TDA (Tournée des As) revient pour le plus grand plaisir des cavaliers, coachs et parents.

Village exposants Accès libre entrée gratuite. .

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com

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English :

L’événement Equitation Tournée des As Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Touquet