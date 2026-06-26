Equitation Tournée des As Le Touquet-Paris-Plage
jeudi 22 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Equitation Tournée des As
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-22
Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2026
Poney et Club
La TDA (Tournée des As) revient pour le plus grand plaisir des cavaliers, coachs et parents.
Village exposants Accès libre entrée gratuite. .
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com
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English :
L’événement Equitation Tournée des As Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Touquet
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