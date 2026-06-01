Erev Hifi Soundsystem / Ministeppa / Yousman, Taproom Aerofab, Nantes

Erev Hifi Soundsystem / Ministeppa / Yousman 27 et 28 juin Taproom Aerofab Loire-Atlantique

prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T04:00:00+02:00

Reggae music will be shine

Prix libre, prix conscient. Viens avec ton plus beau sourire.

Sur place, bar et restauration de qualité fait avec amour par @taproomaerofab

Erev Hifi, c’est de l’activisme depuis plus de 2 ans maintenant !

Le sound system est puissant, précis, le message est claire : Spirituel, Militant et Ardent de Deep music.

Mini Steppa : Positive dubwise inna meditate style, voilà comment la sélection se définie.

Une vibe meditative, consciente et spirituel est partagée à travers les fréquences.

Yousman : Producteur au studio Shimasen Recordings, sélecteur, organisateur de nombreux événements ( Guinguette de la Pierre Percée par exemple ) Yous est très actif dans le milieu dub de la région nantaise.

Il fait également partie du sound system Anima’Sound.

Une figure du coin !

Don’t miss this one, rally round the message to reggae music.

‍ @ewenergik @_soob1ooo

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/taproomaerofab/ »}]

Greetings, On se retrouve le samedi 27 juin à la taproom aerofab de 19h à 4h ! Vibe a come. La session se déroulera sur le Erev-Hifi sound system sound system reggae