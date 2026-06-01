Erev Hifi Soundsystem / Ministeppa / Yousman, Taproom Aerofab, Nantes
Erev Hifi Soundsystem / Ministeppa / Yousman, Taproom Aerofab, Nantes samedi 27 juin 2026.
Erev Hifi Soundsystem / Ministeppa / Yousman 27 et 28 juin Taproom Aerofab Loire-Atlantique
prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T04:00:00+02:00
Reggae music will be shine
Prix libre, prix conscient. Viens avec ton plus beau sourire.
Sur place, bar et restauration de qualité fait avec amour par @taproomaerofab
Erev Hifi, c’est de l’activisme depuis plus de 2 ans maintenant !
Le sound system est puissant, précis, le message est claire : Spirituel, Militant et Ardent de Deep music.
Mini Steppa : Positive dubwise inna meditate style, voilà comment la sélection se définie.
Une vibe meditative, consciente et spirituel est partagée à travers les fréquences.
Yousman : Producteur au studio Shimasen Recordings, sélecteur, organisateur de nombreux événements ( Guinguette de la Pierre Percée par exemple ) Yous est très actif dans le milieu dub de la région nantaise.
Il fait également partie du sound system Anima’Sound.
Une figure du coin !
Don’t miss this one, rally round the message to reggae music.
@ewenergik @_soob1ooo
Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/taproomaerofab/ »}]
Greetings, On se retrouve le samedi 27 juin à la taproom aerofab de 19h à 4h ! Vibe a come. La session se déroulera sur le Erev-Hifi sound system sound system reggae
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