Éric Lagadec & Guillaume Meurice Vers l’infini (mais pas au-delà) Le Quartz Brest

Éric Lagadec & Guillaume Meurice Vers l’infini (mais pas au-delà)

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Dans une conférence drolatique, l’astrophysicien brestois Éric Lagadec et l’humoriste Guillaume Meurice partent en voyage aux confins de deux infinis l’Univers et la bêtise humaine.

Deux notions auxquelles Albert Einstein ajoutait En ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. , laissant présager un beau champ de développement pour la bêtise humaine. Nos deux spécialistes en blouses se livrent à une démonstration hilarante, didactique, engagée et interactive. On y croise, sans transition, des galaxies, des exoplanètes, Éric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matière grise ou

noire. On explore nos limites et on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… Mais pas au-delà…

Informations pratiques

Durée 1h45.

Réservation recommandée. .

