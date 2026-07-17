Erwan Menguy Quartet, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Erwan Menguy Quartet Mercredi 23 septembre, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T12:30:00+02:00 – 2026-09-23T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T12:30:00+02:00 – 2026-09-23T13:30:00+02:00

L’artiste s’est entouré de trois musiciens de talent avec qui il partage la scène depuis des années : Erwan Bérenguer à la guitare, Kevin Le Pennec au cistre et Hugues Lassere à la contrebasse. Ensemble, ils explorent de nouvelles textures sonores, enrichissent les arrangements et explorent une intimité acoustique avec le public.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

**Erwan Menguy**, flûtiste breton reconnu sur la scène internationale, propose sa première création éponyme.

Mendori film