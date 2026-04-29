Plougasnou

Escalade et Canyon’île à Primel cet été (du 6 juillet au 25 aout)

Pointe de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

L’escalade peut se pratiquer en découverte, en initiation et en progression (stages) sur la magnifique pointe de Primel, accessible à tout public dès 6 ans, particuliers, vacanciers, centres de loisirs, IME, publics spécifiques…

Contact et réservations

escaladeprimel@lesdanseursduroc.com

06-10-38-74-34

Le Canyon’île consiste à découvrir la côte rocheuse, en franchissant les obstacles que l’on rencontre.

Nage, escalade au dessus de l’eau, sauts, descentes en rappel et tyroliennes sont au rendez-vous. Le tout proposé dans un cadre idyllique que nous offre la presqu’île de Primel.

Les parcours proposés sont adaptables au niveau de chacun.

Contact et réservations

canyonile@lesdanseursduroc.com

06-34-66-84-69 .

Pointe de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 10 38 74 34

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English : Escalade et Canyon’île à Primel cet été (du 6 juillet au 25 aout)

L’événement Escalade et Canyon’île à Primel cet été (du 6 juillet au 25 aout) Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX