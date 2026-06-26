Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Escalade sur mur exterieur Gourette

Mur extérieur de la Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Un professionnel de l’escalade vous initiera à la pratique pendant une session d’1h30 (de 9h à 10h30 ou. de 10h30 à 12h).

Les inscriptions sont obligatoires auprès de l’office de tourisme, les places sont limitées. Activités ouvertes à tous, enfants et adultes. .

Mur extérieur de la Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Escalade sur mur exterieur Gourette

L’événement Escalade sur mur exterieur Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées