Escalade sur mur exterieur Gourette Eaux-Bonnes
vendredi 7 août 2026 · Eaux-Bonnes
Informations pratiques
Eaux-Bonnes
Escalade sur mur exterieur Gourette
Mur extérieur de la Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Un professionnel de l’escalade vous initiera à la pratique pendant une session d’1h30 (de 9h à 10h30 ou. de 10h30 à 12h).
Les inscriptions sont obligatoires auprès de l’office de tourisme, les places sont limitées. Activités ouvertes à tous, enfants et adultes. .
Mur extérieur de la Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Escalade sur mur exterieur Gourette
L’événement Escalade sur mur exterieur Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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