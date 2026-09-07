Escal’Atlantic, Escal’Atlantic, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Escal’Atlantic 19 et 20 septembre Escal’Atlantic Loire-Atlantique

Tarif préférentiel pour les Journées du patrimoine. Accès au parcours complet et à l’exposition temporaire « Normandie dans l’oeil des photographes des chantiers navals et de Roger Schall »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Passez les murs de la base sous-marine de Saint-Nazaire, laissez-vous transporter dans le temps. Empruntez la passerelle d’embarquement, la porte du grand hall s’ouvre. Bienvenue à bord !

Pour le weekend des journées du patrimoine, Escal’Atlantic est à tarif préférentiel : demi-tarif pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans.

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Passez les murs de la base sous-marine de Saint-Nazaire, laissez-vous transporter dans le temps. Empruntez la passerelle d’embarquement, la porte du grand hall s’ouvre. Bienvenue à bord !

© Photographe V. Bauza