Madeleine Massonneau, les murs enchantés, Direction Enfance Education, Saint-Nazaire
vendredi 18 septembre 2026 · Direction Enfance Education · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Madeleine Massonneau, les murs enchantés Vendredi 18 septembre, 16h00, 17h00, 18h00 Direction Enfance Education Loire-Atlantique
Gratuit. Durée 1 h. Accessible PMR. Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:45:00+02:00
Restaurée en 2020, cette œuvre illustrant le port de Saint-Nazaire, met en lumière la technique de la fresque ainsi que Madeleine Massonneau, une artiste à la personnalité singulière et à la palette éclatante.
Par la Mission des patrimoines de la ville de Saint-Nazaire
Direction Enfance Education 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire
Restaurée en 2020, cette œuvre illustrant le port de Saint-Nazaire, met en lumière la technique de la fresque ainsi que Madeleine Massonneau, une artiste à la personnalité singulière et à la palette …
© Bruno Bouvry, Ville de Saint-Nazaire
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