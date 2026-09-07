Madeleine Massonneau, les murs enchantés, Direction Enfance Education, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Madeleine Massonneau, les murs enchantés Vendredi 18 septembre, 16h00, 17h00, 18h00 Direction Enfance Education Loire-Atlantique

Gratuit. Durée 1 h. Accessible PMR. Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:45:00+02:00

Restaurée en 2020, cette œuvre illustrant le port de Saint-Nazaire, met en lumière la technique de la fresque ainsi que Madeleine Massonneau, une artiste à la personnalité singulière et à la palette éclatante.

Par la Mission des patrimoines de la ville de Saint-Nazaire

Direction Enfance Education 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire

Restaurée en 2020, cette œuvre illustrant le port de Saint-Nazaire, met en lumière la technique de la fresque ainsi que Madeleine Massonneau, une artiste à la personnalité singulière et à la palette …

© Bruno Bouvry, Ville de Saint-Nazaire