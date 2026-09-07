Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire, Les ateliers des Vieux gréements, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire 19 et 20 septembre Les ateliers des Vieux gréements Loire-Atlantique

Visite en famille ou entre amis. Convivialité et passion du patrimoine maritime !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Prêts à vivre une journée au cœur d’un atelier de restauration de vieux gréements ?

Découverte des navires, exposition de maquettes, conférences, chants de marins et animations variées pour les plus jeunes : matelotage, cordages, et plus encore. La convivialité est de la partie : buvette, grillades, crêpes et rencontres !

Au programme :

Visite libre des ateliers de restauration de nos vieux gréements sous forme de parcours.

Animations pour les familles : matelotage, cordages, bateau miniatures..

Au départ du quai du Commerce, des balades de 15 min sont proposées à bord de trois voiliers des vieux gréements : Le Boréas, le Otaha et le Ti Mama. Horaires : 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 15.

Coin buvette, Grillades et crêpes à prix démocratiques

Les ateliers des Vieux gréements 7 rue Pierre Vergniaud 44600 Saint-Nazaire 44600 Penhoët Loire-Atlantique Pays de la Loire

Prêts à vivre une journée au cœur d’un atelier de restauration de vieux gréements ?

@ Association Les Vieux gréements de Saint-Nazaire