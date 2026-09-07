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Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire, Les ateliers des Vieux gréements, Saint-Nazaire

samedi 19 septembre 2026 · Les ateliers des Vieux gréements · Saint-Nazaire

Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire, Les ateliers des Vieux gréements, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les ateliers des Vieux gréements
Adresse
7 rue Pierre Vergniaud 44600
Ville
44600 Saint-Nazaire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Visite en famille ou entre amis. Convivialité et passion du patrimoine maritime !

Passion nautique et patrimoine maritime à Saint-Nazaire 19 et 20 septembre Les ateliers des Vieux gréements Loire-Atlantique

Visite en famille ou entre amis. Convivialité et passion du patrimoine maritime !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Prêts à vivre une journée au cœur d’un atelier de restauration de vieux gréements ?
Découverte des navires, exposition de maquettes, conférences, chants de marins et animations variées pour les plus jeunes : matelotage, cordages, et plus encore. La convivialité est de la partie : buvette, grillades, crêpes et rencontres !
Au programme :

  • Visite libre des ateliers de restauration de nos vieux gréements sous forme de parcours.

  • Animations pour les familles : matelotage, cordages, bateau miniatures..

  • Au départ du quai du Commerce, des balades de 15 min sont proposées à bord de trois voiliers des vieux gréements : Le Boréas, le Otaha et le Ti Mama. Horaires : 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 15.

  • Coin buvette, Grillades et crêpes à prix démocratiques

Les ateliers des Vieux gréements 7 rue Pierre Vergniaud 44600 Saint-Nazaire 44600 Penhoët Loire-Atlantique Pays de la Loire
Prêts à vivre une journée au cœur d’un atelier de restauration de vieux gréements ?

@ Association Les Vieux gréements de Saint-Nazaire

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