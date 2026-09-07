Livres, cartes postales, affiches. Les patrimoines de Mémoire et savoir nazairiens, Salle Prométhée, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Livres, cartes postales, affiches. Les patrimoines de Mémoire et savoir nazairiens 18 – 20 septembre Salle Prométhée Loire-Atlantique

Accessible PMR. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Mémoire et savoir nazairiens possède un riche patrimoine nazairien fait de sa bibliothèque de 500 livres, de sa collection de 2 000 cartes postales, 50 affiches et des livres qu’elle a elle-même publiée. Un détour à la rencontre de la plus ancienne société d’histoire nazairienne.

Salle Prométhée 20 bis rue Gabriel Fauré Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire 44600 Pertuischaud Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’association Mémoire et savoir nazairiens possède un riche patrimoine nazairien fait de sa bibliothèque de 500 livres, de sa collection de 2 000 cartes postales, 50 affiches et des livres qu’elle a…

© association Mémoire et savoir nazairiens