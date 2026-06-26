Escale à la Glacière 2026-Découverte de la Pêche & Concours de cocardes Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière 2026-Découverte de la Pêche & Concours de cocardes Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière 2026-Découverte de la Pêche & Concours de cocardes
Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
De 10h00 à 11h30, initiez-vous à la pêche avec des ateliers gratuits pour les enfants. Ne ratez pas le concours de cocardes à 19h30 au Théâtre de verdure.
19h30, concours de cocardes avec les raseteurs du Sud-Ouest et la ganaderia Mathieu Noguès au théâtre de verdure. .
Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55
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English : Escale à la Glacière 2026-Découverte de la Pêche & Concours de cocardes
L’événement Escale à la Glacière 2026-Découverte de la Pêche & Concours de cocardes Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
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