Escale à la Glacière Repas & Spectacle Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière Repas & Spectacle Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul lundi 13 juillet 2026.
Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière Repas & Spectacle
Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À partir de 19h00, rejoignez-nous pour un repas organisé par le Pouy FC. Après le repas, assistez au cabaret Hisse et Oh ! à 20h00, suivi d’un feu d’artifice à 23h00. Réservation obligatoire ! .
Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55
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English : Escale à la Glacière Repas & Spectacle
L’événement Escale à la Glacière Repas & Spectacle Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
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