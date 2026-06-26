Escale à la Glacière Repas & Spectacle Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul lundi 13 juillet 2026.

Saint-Vincent-de-Paul

Escale à la Glacière Repas & Spectacle

Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À partir de 19h00, rejoignez-nous pour un repas organisé par le Pouy FC. Après le repas, assistez au cabaret Hisse et Oh ! à 20h00, suivi d’un feu d’artifice à 23h00. Réservation obligatoire ! .

Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55

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English : Escale à la Glacière Repas & Spectacle

L’événement Escale à la Glacière Repas & Spectacle Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax