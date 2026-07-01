Escale à la Glacière Journée Découverte Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul
samedi 18 juillet 2026 · Etang de la Glacière · Saint-Vincent-de-Paul
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière Journée Découverte
Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Journée découverte du gemmage et visite du camp de prisonniers de Buglose. Sur réservation, une expérience unique à ne pas manquer ! .
Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55
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English : Escale à la Glacière Journée Découverte
L’événement Escale à la Glacière Journée Découverte Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Grand Dax
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