Escale à la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Vincent-de-Paul

Escale à la Glacière

Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-10

L’événement Escale à la Glacière 2026 propose une série d’activités estivales du 10 au 26 juillet, incluant des films en plein air, des marchés gourmands et des spectacles variés. Les familles et amis sont invités à profiter de moments festifs, entre concerts, animations et repas conviviaux. Avec des activités gratuites et accessibles, c’est l’occasion idéale de se rassembler et de célébrer l’été à Saint-Vincent-de-Paul. .

Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Escale à la Glacière

L’événement Escale à la Glacière Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax