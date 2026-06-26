Escale à la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière
Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-10
L’événement Escale à la Glacière 2026 propose une série d’activités estivales du 10 au 26 juillet, incluant des films en plein air, des marchés gourmands et des spectacles variés. Les familles et amis sont invités à profiter de moments festifs, entre concerts, animations et repas conviviaux. Avec des activités gratuites et accessibles, c’est l’occasion idéale de se rassembler et de célébrer l’été à Saint-Vincent-de-Paul. .
Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escale à la Glacière
L’événement Escale à la Glacière Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
À voir aussi à Saint-Vincent-de-Paul (Landes)
- Run’In Pouy Saint-Vincent-de-Paul 3 juillet 2026
- Rencontre avec Michel Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul 7 juillet 2026
- Escale à la Glacière Nocturne Gourmande Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul 11 juillet 2026
- Escale à la Glacière Repas & Spectacle Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul 13 juillet 2026
- Escale à la Glacière 2026-Découverte de la Pêche & Concours de cocardes Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul 17 juillet 2026