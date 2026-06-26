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Escale à la Glacière Nocturne Gourmande Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Escale à la Glacière Nocturne Gourmande Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Escale à la Glacière Nocturne Gourmande Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Etang de la Glacière
Adresse
128 Route de l'Étang
Ville
40990 Saint-Vincent-de-Paul
Département
Landes
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saint-Vincent-de-Paul

Escale à la Glacière Nocturne Gourmande

Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

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Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55 

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English : Escale à la Glacière Nocturne Gourmande

L’événement Escale à la Glacière Nocturne Gourmande Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax

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