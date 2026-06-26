Escale à la Glacière Nocturne Gourmande Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul samedi 11 juillet 2026.

Saint-Vincent-de-Paul

Escale à la Glacière Nocturne Gourmande

Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Direction Taoule pour une soirée gourmande ! Découvrez des plats locaux, avec animation musicale par le groupe vocal SHANTEONA. Ambiance festive garantie ! .

Etang de la Glacière 128 Route de l’Étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55

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English : Escale à la Glacière Nocturne Gourmande

L’événement Escale à la Glacière Nocturne Gourmande Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax