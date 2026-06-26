Escale à la Glacière Cinéma en plein air Saint-Vincent-de-Paul samedi 11 juillet 2026.

Saint-Vincent-de-Paul

Escale à la Glacière Cinéma en plein air

Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Ne manquez pas le film Les Petites Victoires au Théâtre de verdure. Entrée gratuite pour tous ! Venez en famille et profitez d’une belle soirée sous les étoiles ! .

Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Escale à la Glacière Cinéma en plein air

L’événement Escale à la Glacière Cinéma en plein air Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax