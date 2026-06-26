Escale à la Glacière Cinéma en plein air Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière Cinéma en plein air Saint-Vincent-de-Paul samedi 11 juillet 2026.
Saint-Vincent-de-Paul
Escale à la Glacière Cinéma en plein air
Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 22:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Ne manquez pas le film Les Petites Victoires au Théâtre de verdure. Entrée gratuite pour tous ! Venez en famille et profitez d’une belle soirée sous les étoiles ! .
Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Escale à la Glacière Cinéma en plein air
L’événement Escale à la Glacière Cinéma en plein air Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
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