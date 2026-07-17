Escale des arts, semaine 6 : Andrée Douguet + Jo-hanaa, L’Archipel, Fouesnant
lundi 10 août 2026 · L'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Escale des arts, semaine 6 : Andrée Douguet + Jo-hanaa 10 – 14 août L’Archipel Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T15:00:00+02:00 – 2026-08-11T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T15:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00
ESCALE DES ARTS | EXPOSITIONS
Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine (du lundi au samedi) les œuvres de deux artistes plasticiens du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.
Au programme de cette semaine :
- Andrée Douguet (peinture – acrylique)
- Jo-hanaa (peinture – huile)
Entrée libre et gratuite sur les horaires d’ouverture de l’Archipel.
Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/escale-des-arts-2/#10-14aout
https://www.facebook.com/events/1333510172215015/
L’Archipel 1 Rue des Îles, Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/escale-des-arts-2/#10-14aout »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1333510172215015/ »}] https://www.facebook.com/events/1333510172215015/ AVEN
ESCALE DES ARTS | EXPOSITIONS
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