Escale du trois-mâts Oosterschelde, Le long des Quais, Bordeaux

Informations pratiques

Escale du trois-mâts Oosterschelde 9 – 13 septembre Le long des Quais Gironde

Visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Visitez le trois-mâts historique

Du 9 au 15 septembre, découvrez les coulisses de l’Oosterschelde, un navire de légende en provencance des Pays-Bas. Le programme complet de l’escale sera communiqué dans les prochaines semaines, mais cette venue constituera d’ores et déjà un temps fort de la saison nautique et sera probablement l’une des dernières escales d’un grand voilier à Bordeaux avant l’accueil de la Tall Ships Races 2027 « Voiles & Vignobles ».

Embarquez pour une aventure marine

Le navire propose plusieurs places pour un voyage reliant Bordeaux à Brest, du 14 au 23 septembre au tarif de 1890 € (cabine pour 2 personnes). Plus d’informations sur le site du voilier.

Le long des Quais Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.dutchtallship.com/sailing-trip/bordeaux-brest/ »}]

Le trois-mâts historique OOSTERSCHELDE nous fera l’honneur d’effectuer sa toute première escale au ponton d’Honneur de Bordeaux du 09 au 15 septembre prochain.