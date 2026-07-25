Escales baroques le banquet céleste Noyal-sur-Vilaine
samedi 25 juillet 2026 · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Escales baroques le banquet céleste
Le Bois Orcan Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-02
Les Escales Baroques , ce sont deux après-midis au Château du BOIS ORCAN, samedi 25 juillet et dimanche 2 août , c’est accès libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles.
A chaque jour, un même programme musical de 30 minutes joué deux fois, à 15h et 17h, couplé d’une visite du parc en amont. Moments musicaux, lieux de rencontres, d’échanges et de convivialité, ces rendez-vous invitent à la découverte du patrimoine architectural de la région — châteaux, chapelles, abbayes, musées — ainsi que quatre nouveaux programmes de musique de chambre des XVIIè et XVIIIè siècles.
LE BONUS des actions de médiation culturelles en médiathèque avec un musicien du Banquet Céleste , elles sont gratuites, ouvertes au public. Le vendredi 24 juillet à L’intervalle à 10h et 11h à Noyal/Vilaine et à la médiathèque de Piré-Chancé à 15h. Réservation possible sur le site du réseau des médiathèques, ou se présenter sur place dans la limite des places disponibles. .
Le Bois Orcan Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 78 68 13
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English :
L’événement Escales baroques le banquet céleste Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CHATEAUGIRON
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